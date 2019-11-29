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Пятница, 29 ноября 2019, 16:24 мск

Новости Технологии

Ученые нашли полезное применение старых кабелей на дне океана

Устаревшие телекоммуникационные кабели, проложенные по дну Мирового океана, подходят для мониторинга сейсмической активности. С предложением создать на их основе сеть мониторинга выступили ученые Калифорнийского университета в Беркли, пишет журнал Science.

На сегодняшний день на дне океанов лежат тысячи километров оптоволоконных кабелей, используемых для передачи интернета и для других целей. Они протянуты между всеми континентами. Исключение является лишь Антарктида. При этом отдельные кабели уже не используются по ряду причин.

Ученые продемонстрировали удачное использование 20-километрового участка такого кабеля в качестве датчика сейсмической активности. Исследователи передавали по кабелю световые импульсы определенной частоты, а датчик на другом его конце фиксировал малейшие искажения сигнала. Тестирование длилось в течение четырех суток, в ходе которого ученые зафиксировали подземные толчки силой 3,5 балла. Эксперты заявляют, что по их оценкам, 20-километровый подводный отрезок кабеля способен заменить 10 тыс. сейсмодатчиков, установленных на суше.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.11.19

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