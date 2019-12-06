российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 декабря 2019, 09:45 мск

Новости Технологии

США назначили самую большую награду за русского хакера

Госдеп США назначил самую большую награду в истории за сведения о гражданине России Максиме Якубце. По данным американских спецслужб, он руководит группировкой, которая похитила более 100 млн долларов.

Якубец вошел в список «самых разыскиваемых киберпреступников», опубликованный на сайте ФБР. За помощь в его поимке власти США обещают 5 млн долларов. Ранее лидером считался другой россиянин – Евгений Богачев, за которого в 2015 году была назначена награда в 3 млн долларов.

Якубца разыскивают власти США и Великобритании. Он обвиняется в руководстве группой хакеров Evil Corp, похитившей более 100 млн долларов. Группировка ответственна за разработку и распространение вируса Dridex, который заразил компьютеры 300 банков и финансовых компаний более чем в 40 странах.

Такая же по размеру награда объявлена за гражданина Китая Ли Фанвея, который, по данным Госдепа, помогал Ирану обходить наложенные на страну санкции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 05.12.19

Российские ученые сумели создать материал с памятью. / Медведев ответил на вопрос о закрытии YouTube в Рунете. / «Роскосмос» и космонавт Титов ответили на прогноз о крахе РФ как космической державы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

Вирус из ТОП-3 рассылается в письмах от известных российских компаний

Хакеры выложили самую гигантскую базу логинов и паролей за всю историю интернета

В 2018 году хакеры более 4 млрд раз атаковали ресурсы в России

Нидерланды обвинили РФ в кибератаке на ОЗХО‍ и выслали четверых россиян

Потери – десятки миллионов: хакеры успешно атаковали банк в России

Хакеры вынесли «последнее предупреждение» Роскомнадзору на сайте Россотрудничества

Хакерская группировка MoneyTaker опустошает банки США и России

«Будут новые хакерские нападения»: в ЦБ рассказали об атаке вируса BadRabbit на банки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Технологии, Кибертерроризм, США,