США назначили самую большую награду за русского хакера

Госдеп США назначил самую большую награду в истории за сведения о гражданине России Максиме Якубце. По данным американских спецслужб, он руководит группировкой, которая похитила более 100 млн долларов.

Якубец вошел в список «самых разыскиваемых киберпреступников», опубликованный на сайте ФБР. За помощь в его поимке власти США обещают 5 млн долларов. Ранее лидером считался другой россиянин – Евгений Богачев, за которого в 2015 году была назначена награда в 3 млн долларов.

Якубца разыскивают власти США и Великобритании. Он обвиняется в руководстве группой хакеров Evil Corp, похитившей более 100 млн долларов. Группировка ответственна за разработку и распространение вируса Dridex, который заразил компьютеры 300 банков и финансовых компаний более чем в 40 странах.

Такая же по размеру награда объявлена за гражданина Китая Ли Фанвея, который, по данным Госдепа, помогал Ирану обходить наложенные на страну санкции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 05.12.19

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