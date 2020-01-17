Медведев перед уходом выделил 127 млрд рублей на ледокол

Из федерального бюджета до 2027 года на строительство атомного ледокола проекта 10510 новейшего поколения «Лидер» будет выделено 127 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января, незадолго до своей отставки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из него следует, что в текущем году на создание ледокола будет выделено 16,9 млрд рублей, в 2021-м и 2022-м – по 12,7 млрд рублей. В 2023 году финансирование будет увеличено до 14,9 млрд. Наибольшие суммы в числовом выражении будут выделены в 2024-м и 2025-м годах – по 17,9 млрд рублей, а на последнем этапе, в 2026-м и 2027-м планируется направить по 17,1 млрд рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 127 млрд 577 млн рублей.

Заказчиком строительства «Лидера» является госкорпорация «Росатом», застройщиком – «Атомфлот». Окончание строительства атомного ледокола мощностью 120 МВт намечено на 2027 год. До конца того же года он должен быть полностью введен в эксплуатацию.

О необходимости начала строительства ледоколов проекта 10510 «Лидер» летом 2017 года говорил гендиректор предприятия госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот) Вячеслав Рукша. Мотивировал он это тем, чтобы ледокольный флот был обеспечен судами к рубежу 2030-х годов

«Без сомнения, важнейший вопрос, который касается правительственного уровня – если мы действительно собираемся двигаться серьезно, динамично на рынок сжиженного природного газа, требуется решение о строительстве двух-трех ледоколов-лидеров к 2029-2030 году. Атомные ледоколы строятся пять-семь лет, и решение требуется сегодня», – сказал Рукша на VII международной встрече представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.

Как писал «Новый День», атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. На них будут установлены ядерные паропроизводящие установки, состоящие из двух реакторных установок РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт каждая. Проектант атомного ледокола проекта 10510 – ЦКБ «Айсберг». Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется 2-3 таких ледокола.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.20

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