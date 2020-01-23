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NewDayNews.ru

Четверг, 23 января 2020, 04:34 мск

Новости Технологии

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Израильтяне испытали противопожарные авиационные водяные «бомбы»

Фото: Elbitsystems

Израильские специалисты из компании Elbit Systems разработали новое средство тушения пожаров с воздуха, которое можно применять в том числе ночью. Главным преимуществом нового подхода является возможность сброса воды с большой высоты. Это возможно благодаря тому, что вода, пенообразующая смесь или антипирен заключены в многочисленные тонкостенные пакеты.

На сегодняшний день при тушении пожаров с воздуха пилоты самолетов и вертолетов должны сбрасывать воду на очаг с высоты не более 40 метров, так как если это делать с больше высоты, значительная часть влаги испаряется в потоках горячего воздуха, так и не достигнув горящей поверхности. Из-за высокой опасности столкновения с землей полеты на сверхмалых высотах, соответственно и тушение пожаров, запрещены в ночное время.

Капитошки выполнены из биоразлагаемого полимера, вес каждой составляет 140 граммов, а разработанный Elbit Systems станок, способен производить до 10 тонн капитошек в час. Благодаря тому, что вода заключена в пакеты, ее можно сбрасывать с большой высоты с достаточно высокой точностью. Испытания с использованием двух пожарных самолетов AT-802F состоялись в конце прошлого года.

Разработчики отмечают, что новинку может использовать любой вертолет или самолет, оснащенный емкостью для сброса воды без какого-либо переоборудования.

Хайфа, Иван Гридин

Хайфа. Другие новости 23.01.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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