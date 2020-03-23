Удаленка ставит под угрозу корпоративные и личные данные

Специалисты по кибербезопасности предупредили о рисках перехода сотрудников на дистанционную работу. По словам экспертов, число фишинговых атак уже выросло в четыре раза за последние несколько дней. К тому же IT-специалисты прогнозируют двукратный рост утечек данных.

Основная опасность исходит от собственных сотрудников компаний – с переходом на надомную работу возможности для кражи данных максимально увеличиваются, пишут «Известия» со ссылкой на компании, специализирующиеся на защите информации. Избежать утечек не получится, даже если на рабочих компьютерах будут стоять специальные системы безопасности, похитить данные гораздо проще из-за отсутствия визуального контроля со стороны коллег и камер видеонаблюдения.

«Страшно даже представить, что банки или IТ-гиганты окажутся не готовыми к новой угрозе – работе из дома. Мы весь прошлый год наблюдали, как недостатки в построении информационной безопасности крупнейших компаний страны приводили к катастрофическим утечкам данных пользователей и иной защищаемой информации. А сейчас мы просим сотрудников работать из дома и даем все необходимые доступы», – отметил руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

В последнюю неделю специалисты зафиксировали четырехкратный рост количества фишинговых рассылок. Эксперты связывают это с переходом сотрудников на удаленку. Киберпреступники не могли упустить такой момент, и электронную почту заполонили сообщения, содержащие вредоносные коды, позволяющие совершать различные правонарушения: от взлома аккаунта в соцсети до шифрования серверов компании.

Кроме того, вместо живого общения сотрудники, работающие на дому, задействуют дополнительные каналы коммуникации – личную электронную почту, видеосвязь и мессенджеры, чья защита данных оставляет желать лучшего.

Специалисты по кибербезопасности советуют установить на компьютеры сотрудников на удаленке антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить все программное обеспечение и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании. Эксперты рекомендуют, прежде чем отправить сотрудника работать на дому, с ним необходимо провести тренинг по основам цифровой безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

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