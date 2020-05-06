Кубанские ученые создали нанонити для противодействия коронавирусу

Краснодарские ученые создали нанонити, пригодные для изготовления медицинских масок, сменных фильтров для респираторов, а также для фильтрации воды. Исследования показали их высокую эффективность в сравнении с материалам, которые сейчас используются для пошива медицинских масок для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, рассказал представитель группы разработчиков Дмитрий Лопатин.

Он сообщил, что исследования начались в марте. Для проверки фильтрующих параметров ученые использовали частицы копоти от керосина, размер которых сопоставим с коронавирусом. «Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Уже ведем переговоры с двумя компаниями-производителями (масок – прим. ред.). Также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов», – цитирует Лопатина ТАСС.

По словам ученого, нанонити показали себя успешнее, чем ткань. Кроме того, в будущем после завершения пандемии новый материал подойдет для использования в системах очистки и опреснения воды.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 03.05.20

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