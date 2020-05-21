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Четверг, 21 мая 2020, 09:00 мск

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Apple выпустила приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом

Корпорация Apple сообщила о запуске приложения, которое поможет отслеживать контакты заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа людей. Как отмечает CNET, на разработку программного обеспечения потребовался месяц. В Apple заявили, что разработкой уже заинтересовался ряд стран, а также власти Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины.

Согласно заявлениям разработчиков, новое ПО позволяет выявлять возможные контакты того или иного человека, благодаря чему поиск новых инфицированных может быть упрощен. В связи с тем, что до половины зараженных болеют бессимптомно, они не знают, что несут угрозу обществу, заражая окружающих. Предполагается, что приложение окажет помощь в борьбе с пандемией.

Впрочем, у наблюдателей появились вопросы, относительно безопасности личных данных, на которые ответов пока не последовало.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.05.20

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Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Технологии, Коронавирус из Китая, США,