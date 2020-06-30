Израильтяне придумали дорогу для поездок на разряженных электромобилях

Израильские инженеры, кажется, нашли решение проблемы, которая беспокоит потенциальных покупателей электрокаров – хватит ли заряда на путешествие (range anxiety – «волнение из-за дальности хода»), пишет Business Insider со ссылкой на стартап Electreon Wireless.

Разработчики предложили создать для решения проблемы дорогу, под полотном которой разместят магнитные катушки. Данный подход позволит электрокарам и электробусам заряжаться по ходу следования, не задумываясь об остановках для подзарядки.

Систему протестируют в Тель-Авиве, а также в Швеции. Для начала эксперимент проведут с использованием общественного транспорта, в частности, на шаттлах аэропортов или Ж/Д-станций. Для начала летом в Тель-Авиве, запустят двухкилометровый участок.

На сегодняшний день электромобилю требуется около 6 часов, чтобы подзарядить аккумуляторы. После этого он способен преодолеть от 300 до 600 километров по хорошим дорогам.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 30.06.20

Российские ионные двигатели станут проблемой для США. / В Кургане двух рабочих убило током высокого напряжения. / Жители Ямала попросили прокурора разобраться с «нефтяной» рекой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»