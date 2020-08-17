Израильтяне научились шпионить с помощью лампочек

Израильские ученые из университета Бен-Гурион разработали новую технологию скрытого прослушивания чужих разговоров. Об этом они рассказали на сайте проекта, передает «Красная весна».

Технология оказалась достаточно проста. Для ее использования потребуется хороший телескоп, электронно-оптический сенсор и ноутбук. Разработчик утверждают, что такой набор позволяет прослушивать разговоры на расстоянии сотен метров.

Новый метод «визуальной прослушки» получил название Lamphone. Его принцип достаточно прост Звук вызывает вибрации нити накаливания в лампе, считывая которые с помощью телескопа и сенсора и интерпретируя их при помощи программного обеспечения, можно узнать, о чем шли переговоры.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 18.08.20

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