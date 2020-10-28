Томские ученые разработали систему раннего обнаружения природных пожаров

Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) разработали систему раннего выявления природных пожаров. Она оказалась эффективнее и дешевле существующих аналогов, благодаря тому, что использует существующую инфраструктуру на постах мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Авторами разработки стали специалисты механико-математического факультета ТГУ совместно со специалистами Института оптики атмосферы СО РАН. Они определили характеристики атмосферы, свидетельствующие о ранней стадии возникновения полевых пожаров. Система определяет газовый и аэрозольный состав атмосферы, метеорологические параметры, турбулентность и другие. Эти параметры фиксируются на метеостанциях, а дополнительное оборудование можно устанавливать на вышках сотовой связи.

Точность данной системы можно повысить за счет использования спутникового мониторинга, что также позволит исключить ложные сигналы. «Наша разработка позволяет находить удаленные пожары, что в конечном счете приведет к минимизации затрат сил и средств авиалесоохраны на поиск новых пожаров и борьбу с ними», рассказал заведующий кафедрой физической и вычислительной механики ММФ ТГУ Егор Лобода.

Ученые добавляют, что система может быть использована на всей территории России для раннего обнаружения пожаров, оперативного реагирования и тушения на стадии, пока пожар не увеличился до чрезвычайных масштабов.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 28.10.20

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