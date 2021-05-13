На МКС вышла из строя американская система получения воды

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) сломалась система получения воды. Об этом сообщает NASA.

Система получения воды WPA в модуле Tranquility отключилась из-за возможной утечки, говорится в сообщении американского космического агентства. Жизням астронавтов ничего не угрожает, так как запаса воды хватит на несколько месяцев.

Система WPA получает питьевую воду в результате переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. На МКС есть запчасти для ремонта WPA.

В настоящее время в космосе находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 13.05.21

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