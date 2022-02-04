Американский хакер отключил интернет в Северной Корее

Хакер из США утверждает, что отключил Северную Корею от всемирной сети. Так американец отомстил злоумышленникам из КНДР, которые его взломали.

Как сообщает издание Wired, хакерскую атаку организовал пользователь под ником P4x. Он сам утверждает, что стал жертвой взлома корейских хакеров год назад. Американец обратился в Федеральное бюро расследований, однако там ему помочь не смогли.

Тогда P4x решил отомстить. Он нашел уязвимости в серверах КНДР и организовал на них Dos-атаки. По словам хакера, ему удалось выключить интернет по всей стране.

Впрочем, СМИ утверждают, что жители Северной Кореи не пострадали от этих действий, так как доступ к интернету там имеют около 1% населения, в основном речь идет о высших государственных чиновниках.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»