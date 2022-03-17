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Четверг, 17 марта 2022, 12:47 мск

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Минцифры отфильтрует зарубежный трафик из-за кибератак на сайты органов власти

В Минцифры сообщили о беспрецедентном уровне кибератак на сайты органов власти. Министерство организует работу по фильтрации трафика, идущего из-за границы.

«Если раньше их мощность в пиковые моменты достигала 500 ГБ, то сейчас – до 1 ТБ. То есть в два-три раза мощнее, чем самые серьезные инциденты такого типа, фиксировавшиеся ранее», – сообщили в ведомстве.

Министерство уже проводит межведомственную координационную работу в новых условиях. Также проводится организация фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам.

По данным Минцифры, кибератаки на компании обслуживают специалисты по кибербезопасности внутри коммерческих организаций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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