Хакеры Anonymous угрожают взломами оставшимся в России иностранным компаниям

Хакерская группировка Anonymous поставила ультиматум иностранным компаниям, которые продолжают работать в России. Киберпреступники обещают сделать их следующей целью, если они не покинут РФ.

«Мы призываем все компании, которые продолжают платить налоги российскому правительству, уйти из РФ. Мы даем вам 48 часов на раздумья и уход из страны, в ином случае вы будете нашей следующей целью», – говорится в заявлении группировки.

Скриншот поста Anonymous

К публикации в соцсетях хакеры прикрепили изображение с логотипами различных компаний, среди которых Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие.

Ранее Anonymous объявили о начале войны с Россией из-за спецоперации на Украине. Эта хакерская группировка известна своими массовыми DDoS-атаками, рассекречиванием правительственных документов и взломом аккаунтов политиков.

Москва, Зоя Осколкова

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