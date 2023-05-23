Хакеры атаковали десятки российских и белорусских IT-компаний

Хакеры группировки Sneaking Leprechaun за год атаковали ради выкупа более 30 организаций в России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«Мы обнаружили, что за последний год группировка Sneaking Leprechaun атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии. Основная часть пострадавших занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения», – сообщили в Bi.Zone.

Кроме того, среди жертв оказались компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также государственные структуры. Хакеры взламывали серверы и проникали в инфраструктуру организаций. В таком случае, как правило, киберпреступники шифруют данные и требуют выкуп, однако в этот раз все было немного иначе.

Злоумышленники закреплялись в системе с помощью вредоносного программного обеспечения собственной разработки и, оставаясь незамеченными, вручную анализировали данные и копировали те, которые считали ценными. Затем они связывались с компанией и предоставляли доказательства, что информация у них. Чтобы убедить жертву заплатить выкуп, хакеры угрожали тем, что размесят сведения в открытом доступе.

Москва, Зоя Осколкова

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