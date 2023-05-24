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Среда, 24 мая 2023, 13:52 мск

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В России зафиксировали волну хакерских атак на сайты областных правительств

В России хакеры совершили массовые кибератаки на сайты областных правительств. Об этом сообщили в компании StormWall.

По данным специалистов, число атак на сайты госучреждений с 10 по 20 мая возросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленниками были атакованы более 20 сайтов областных правительств. 42% всех атак были направлены на госпорталы Центрального федерального округа России.

Эксперты считают, что за этими преступлениями стоят политически мотивированные хактивисты. Они пытались заблокировать доступ граждан к услугам, которые предоставляются на правительственных ресурсах.

Государственные учреждения впервые столкнулись с таким количеством DDoS-атак на свои ресурсы. «Несмотря на то, что мощность атак была небольшой, многие правительственные организации не смогли их отразить», – заключили в компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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