На Россию совершается более 170 кибератак ежедневно

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) фиксирует более 170 кибератак на информресурсы России ежедневно. Об этом сообщил замдиректора центра Николай Мурашов.

По его словам, в настоящее время в информационном пространстве идет беспрецедентная по своим масштабам киберкампания против России. Количество компьютерных атак на объекты российской информационной инфраструктуры существенно увеличилось с началом специальной военной операции на Украине.

Ежедневно силами государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак в среднем фиксируется более 170 попыток взлома.

Мурашов подчеркнул, что кибератаки проводятся из различных точек земного шара и при этом четко скоординированы.

Москва, Зоя Осколкова

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