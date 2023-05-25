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Четверг, 25 мая 2023, 17:14 мск

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На Россию совершается более 170 кибератак ежедневно

Фото: Pixabay

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) фиксирует более 170 кибератак на информресурсы России ежедневно. Об этом сообщил замдиректора центра Николай Мурашов.

По его словам, в настоящее время в информационном пространстве идет беспрецедентная по своим масштабам киберкампания против России. Количество компьютерных атак на объекты российской информационной инфраструктуры существенно увеличилось с началом специальной военной операции на Украине.

Ежедневно силами государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак в среднем фиксируется более 170 попыток взлома.

Мурашов подчеркнул, что кибератаки проводятся из различных точек земного шара и при этом четко скоординированы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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