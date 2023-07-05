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Среда, 5 июля 2023, 12:10 мск

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Специалисты по кибербезопасности фиксируют всплеск DDoS-атак на российские компании

В России во втором квартале 2023 года выросло на 28% число DDoS-атак на ресурсы компаний. Об этом сообщают специалисты StormWall.

«Самыми атакуемыми отраслями стали государственный сектор (37% от общего числа атак), финансовая отрасль (23%) и телекоммуникационная сфера (18%). Также было много атак на энергетический сектор (7%), нефтяную сферу (5%), транспортную отрасль (4%), производственную сферу (3%), культурные учреждения (2%) и другие отрасли (1%)», – пишет «Газета.Ru».

Самый большой рост числа хакерских атак наблюдается в госсекторе: число попыток взломов правительственных организаций во втором квартале этого года выросло на 118%. На втором месте – энергетический сектор с ростом 74%. Тройку лидеров замыкают предприятия из нефтяной отрасли с ростом 53%.

По словам специалистов, больше всего DDoS-атак во втором квартале было зафиксировано в мае. На этот месяц пришлось 42% от всех атак, зафиксированных в России за квартал.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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