Хакеры могут следить за полицейскими через Bluetooth-гаджеты

Киберпреступники могут следить за пользователями различных гаджетов, используя беспроводной протокол Bluetooth. Об этом сообщает портал Engadget.
Bluetooth-устройства имеют уникальный 64-битный идентификатор, называемый MAC-адресом, который может быть перехвачен злоумышленниками. Таким образом хакеры могут определять местоположение и активность владельца гаджета.
По словам экспертов, в зоне риска оказались ноутбуки, смартфоны, а также нагрудные камеры, «умное» оружие и другие устройства, которые используются полицейскими.
Для повышения безопасности Bluetooth-устройств необходимо использовать динамические MAC-адреса, которые сложнее отследить, указывают специалисты по кибербезопасности.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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