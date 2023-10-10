Хакеры могут следить за полицейскими через Bluetooth-гаджеты

Киберпреступники могут следить за пользователями различных гаджетов, используя беспроводной протокол Bluetooth. Об этом сообщает портал Engadget.

Bluetooth-устройства имеют уникальный 64-битный идентификатор, называемый MAC-адресом, который может быть перехвачен злоумышленниками. Таким образом хакеры могут определять местоположение и активность владельца гаджета.

По словам экспертов, в зоне риска оказались ноутбуки, смартфоны, а также нагрудные камеры, «умное» оружие и другие устройства, которые используются полицейскими.

Для повышения безопасности Bluetooth-устройств необходимо использовать динамические MAC-адреса, которые сложнее отследить, указывают специалисты по кибербезопасности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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