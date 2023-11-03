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Пятница, 3 ноября 2023, 12:20 мск

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В России количество кибератак на российские компании выросло на 75%

В России за девять месяцев этого года количество кибератак на российские компании выросло на 75%. Чаще всего хакеры требуют выкуп за расшифровку данных. Об этом сообщили RT в лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T.

По данным специалистов, чаще всего жертвами киберпреступников становятся ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании. Атака приводит к простою предприятия в среднем на 14-18 дней.

Наиболее агрессивными преступными группами стали Shadow и Twelve. Хакеры похищают и шифруют данные, требуя от жертвы крупный выкуп – обычно в размере 5-10% от годового дохода компании. Если фирма не заплатит, данные могут оказаться в открытом доступе.

Средний размер такого выкупа составляет около 37 млн рублей. Однако был случай, когда вымогатели требовали 200 млн рублей, а в прошлом году аппетиты хакеров доходили 1 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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