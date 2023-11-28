Хакеры атаковали российские интернет-магазины в период распродаж

Специалисты по информационной безопасности зафиксировали всплеск DDoS-атак на российский ретейл в период распродаж. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В период так называемой «черной пятницы», с 24 по 26 ноября, число хакерских атак резко выросло. Больше всего DDoS-атак было направлено на интернет-магазины техники (34% от общего числа атак на ретейл), одежды и обуви (22%), товаров для дома (18%), онлайн-аптеки (14%), цветочные магазины (9%) и другие онлайн-магазины (3%).
«В последнее время число традиционных атак на ключевые отрасли в России стремительно растет. Хакеры используют все возможности для запуска DDoS-атак с целью вымогательства и шантажа», – сообщили специалисты по кибербезопасности.
Чаще всего злоумышленники стремятся получить от подвергнутых взлому интернет-магазинов выкуп, чтобы атаки прекратились. Кроме того, DDoS'ы совершались в рамках недобросовестной конкуренции.
Москва, Зоя Осколкова
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