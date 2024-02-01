Более 130 стран развивают программы ведения кибервойн

В настоящее время более 130 государств развивают программы ведения кибервойн. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

По его словам, становление информационного общества создает новые комфортные условия для жизни человека, но на оборотной стороне этой медали таится немало острых вызовов и прямых угроз.

«На сегодня более 130 государств мира развивают программы ведения кибервойн. Передовые информационно-коммуникационные технологии освоили международные наркобароны, незаконные торговцы оружием и современные работорговцы, вербовщики боевиков для террористических и сепаратистских формирований», – цитирует Логвинова РИА «Новости».

Кроме того, по мнению заместителя генсека ШОС, много неоднозначных моментов таит в себе и развитие искусственного интеллекта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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