Генпрокуратура: киберпреступления составили треть всех преступлений в России

Киберпреступления составляют треть всех преступлений, зарегистрированных в России. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам работы за 2023 год.

«Вновь зафиксирован рост киберпреступлений, а их доля в общем количестве криминальных деяний впервые достигла 35%», – сказал Краснов.

При этом он уточнил, что только четверть киберпреступлений, в которые входят и телефонные мошенничества, раскрывается, а возмещенный ущерб остается на низком уровне.

Чаще всего жертвами мошенников становятся уязвимые слои населения, в том числе пенсионеры и дети. Аферисты постоянно придумывают новые схемы, пользуясь доверчивостью граждан.

Краснов призвал прокуроров усилить взаимодействие с другими ведомствами для борьбы с киберпреступностью. Кроме того, он подчеркнул важность сотрудничества правоохранительных органов с банками, операторами мобильной связи и провайдерами для информирования населения об угрозах в цифровой среде.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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