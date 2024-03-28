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Четверг, 28 марта 2024, 22:59 мск

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Дуров заблокировал тысячи аккаунтов Telegram за призывы к терактам

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 28 марта, заявил, что навсегда заблокировал тысячи аккаунтов, распространяющих призывы к терактам, а также что пользователи из России, Белоруссии и Украины с начала апреля смогут ограничивать круг лиц, которые смогут присылать им личные сообщения.

В своем аккаунте Дуров написал: «4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов».

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама. Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию!», – подчеркнул основатель и владелец популярного мессенджера.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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