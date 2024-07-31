Расходы на кибербезопасность в мире превысят 200 млрд долларов

Расходы на информационную безопасность в мире продолжают расти. В 2024 году они превысят 200 млрд долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росконгресса «Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети».

По прогнозам экспертов, рынок услуг по кибербезопасности в текущем году достигнет 90 млрд долларов, на защиту инфраструктуры будет потрачено более 33 млрд долларов, на оборудование для защиты сетей – более 24 млрд долларов, а на управление доступом – более 18 млрд долларов.

Кроме того, объем рынка антивирусов потребительского сектора составит 8 млрд долларов, рынок облачной безопасности – 7 млрд долларов, безопасности приложений – более 6,6 млрд долларов. Еще более 6 млрд долларов будет потрачено на управление рисками в этой сфере.

«Информационная безопасность предприятия – это сложная задача, охватывающая персональные компьютеры, серверы, маршрутизаторы, телекоммуникационное оборудование. Ее решение основано на программном и аппаратном обеспечении, политике управления информацией на всем ее жизненном цикле. В 2024 году объем рынка кибербезопасности превысит 200 млрд долларов», – прогнозируют авторы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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