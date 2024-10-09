Активность хакерских атак в России выросла в два раза

В России растет активность киберпреступников. Наибольшее число хакерских атак приходится на телекоммуникационный сектор, сферу образования и ретейл.

В третьем квартале 2024 года количество DDoS-атак, зафиксированных в России, выросло на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в компании StormWall.

Наибольшее количество кибератак было направлено на телекоммуникационный сектор (34%), сферу образования (17%) и ретейл (14%). Также от действий хакеров пострадали государственный сектор (12%), развлекательная сфера (9%), энергетический сектор (6%), финансовая отрасль (5%) и логистика (2%).

Рост числа DDoS-атак наблюдается и на глобальном уровне. Самыми атакуемыми отраслями в мире стали финансовая сфера (28% от общего числа атак), развлекательный сектор (17%) и IT-отрасль (15%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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