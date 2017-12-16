Минтранс РФ грозит строгими проверками аэропортам Египта

Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения. Ожидается, что первый самолет полетит в Каир 1 февраля 2018 года. В аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха пройдут дополнительные проверки безопасности, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. В свою очередь туроператоры приступили к подготовке предложений египетского направления. Впрочем, по мнению игроков туррынка, рейсы в Каир не создадут массового потока россиян в Египет.

Минтранс России и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения, который вступит в силу через 30 дней. Пока речь идет только о регулярных полетах в египетскую столицу, пишет РИА «Новости». Обсуждение о возобновление чартеров начнется весной, заявил глава Минтранса Максим Соколов.

Популярные у россиян маршруты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх откроют не сразу. В воздушных гаванях этих городов пройдут дополнительные инспекции авиабезопасности.

Тем временем, Ростуризм разрешил туроператорам готовить предложения по путешествиям в Египет. Однако старт продаже туров не дан, так как восстановления авиасообщения пока не произошло, для этого необходим указ президента РФ Владимира Путина.

Российский турбизнес не ожидает, что авиарейсы в Каир способствуют созданию массового турпотока в Египет, сообщает Ассоциация туроператоров. Россияне предпочитают отдыхать на красноморских курортах, до которых из столицы добираться 8-10 часов автотранспортом, либо лететь внутренней авиацией.

«Тем не менее, туроператоры оценивают возобновление полетов в Каир как положительный момент, полагая, что вслед за этим стоит ожидать и возвращения рейсов в Хургаду или Шарм-Эль-Шейх. На них бизнес ориентировочно рассчитывают к июлю 2018 года, если все будет хорошо», – отмечают в Ассоциации.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

В феврале 2017 года в Минтрансе отмечали, что первой российской авиакомпанией, которая начнет регулярные полеты в Египет после принятия решения об их возобновлении, может стать «Аэрофлот». Однако окончательное решение о возобновлении авиасообщения регулярно откладывалось, несмотря на многочисленные проверки египетских аэропортов на соответствие требованиям безопасности.

Каир – Москва, Зоя Осколкова

Каир – Москва. Другие новости 15.12.17

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