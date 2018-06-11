МИД предупредил россиян об угрозах во Вьетнаме

Министерство иностранных дел России предупредило граждан об опасной обстановке во Вьетнаме. Речь идет о массовых демонстрациях и стычках с представителями правоохранительных органов в Хошимине и других провинциях страны. Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Вьетнам – в Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ДСКЦ.

Вьетнамцы недовольны законопроектом об особых экономических зонах, который даст иностранным компаниям право брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет. Демонстранты опасаются, что это усилит экономическое влияние других стран, в первую очередь Китая, на экономику социалистической республики.

Ханой, Иван Гридин

Ханой. Другие новости 09.06.18

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