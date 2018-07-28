Визовый коллапс откладывается: скандальный законопроект отозван

Законопроект об аккредитации визовых центров, который мог вызвать большие сложности с получением виз для граждан РФ, отозван из Госдумы. Об этом сообщил один авторов документа – глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров», – отметил сенатор на своей странице в «Фейсбуке».

При этом Косачев подчеркнул, что по-прежнему убежден в правильности самой идеи и будет добиваться во время осенней сессии ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан.

«Ситуация, когда в принципе отсутствуют правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, не известно кому принадлежащих, но имеющих дело с персональными данными граждан и оказывающих массовые услуги населению, не допустима», – отметил Косачев.

Сенатор считает, что информационная кампания, развёрнутая оппонентами идеи аккредитации визовых центров, могла подогреваться их владельцами и бенефициарами таких центров. «Чего только не приписали нашему законопроекту – от якобы неминуемого подорожания услуг и вплоть до неизбежного исчезновения самих центров. Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры», – отметил Косачев.

Как сообщал «Новый День», законопроект сенаторов Косачева и Морозова предполагал возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих посреднические услуги при оформлении виз, а также ряд требований к их работе.

На этой неделе пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что принятие такого законопроекта приведет к закрытию визовых центров, поскольку новым требованиям не соответствует ни один из них. Еще одним последствием станет появление огромных очередей на получение виз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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