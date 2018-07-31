российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 июля 2018, 15:34 мск

Новости Туризм

Российский МИД получил добро на открытие генконсульства на Пхукете

Предложение министерства иностранных дел РФ открыть генеральное консульство в таиландском городе Пхукет нашло поддержку со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Это следует из в распоряжения председателя правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Пхукете», – говорится в документе.

Министерству иностранных дел было поручено определить штат работников генконсульства. Финансирование расходов будет идти из средств выделенных внешнеполитическому ведомству из федерального бюджета.

Город Пхукет является административным центром провинции Пхукет, расположенной на одноименном острове. Он уже на протяжении многих лет пользуется большой популярностью среди российских туристов. Кроме того, на острове не мало и тех россиян, которые решили провести остаток жизни здесь.

Пхукет, Иван Гридин

Пхукет. Другие новости 31.07.18

Испанские таксисты перекрыли улицы в знак протеста. / Дамские сумки, костыли, портфели перестанут считать ручной кладью. / Российский альпинист, оставшийся без припасов и снаряжения на высоте 6 км, спасен. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Юго-Восточная Азия

Все спасены! Из пещеры в Таиланде достали последнего ребенка и тренера

Из пещеры в Таиланде вызволили восьмого мальчика (ФОТО)

Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали первых детей

В Таиланде стартовала операция по спасению детей из затопленной пещеры

Трамп и Ким Чен Ын перешли к переговорам в расширенном составе

МИД предупредил россиян об угрозах во Вьетнаме

Ростуризм и МИД сделали заявления в связи с терактами в Индонезии

В Индонезии из-за извержения вулкана началась массовая эвакуация

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Туризм, Юго-Восточная Азия,

Новости партнеров