Российский МИД получил добро на открытие генконсульства на Пхукете

Предложение министерства иностранных дел РФ открыть генеральное консульство в таиландском городе Пхукет нашло поддержку со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Это следует из в распоряжения председателя правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Пхукете», – говорится в документе.

Министерству иностранных дел было поручено определить штат работников генконсульства. Финансирование расходов будет идти из средств выделенных внешнеполитическому ведомству из федерального бюджета.

Город Пхукет является административным центром провинции Пхукет, расположенной на одноименном острове. Он уже на протяжении многих лет пользуется большой популярностью среди российских туристов. Кроме того, на острове не мало и тех россиян, которые решили провести остаток жизни здесь.

Пхукет, Иван Гридин

Пхукет. Другие новости 31.07.18

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