Китайцы наградили российского туриста за спасение жизни

Власти китайского туристического города Санья на острове Хайнань наградили россиянина Юрия Пасканнома. Ему присвоено звание «лучшего туриста» за спасение жизни утопающего. Как передает РИА «Новости», мужчина сумел грамотно применить навыки реанимации, чтобы спасти захлебнувшегося китайца.

Сообщается, что инцидент произошел еще 23 марта в бухте Дадунхай, но известно о нем стало только сейчас. Поданным СМИ, Пасканный пришел на пляж со своей женой и увидел, что спасатели вытаскивают из воды утонувшего. Россиянин посчитал, что спасателям нужна помощь и вмешался, вмешался и сделал искусственное дыхание спасенному на воде.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 12.04.19

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