Российским авиакомпаниям запретили чартерные рейсы в КНР

Росавиация ограничила чартерное сообщение с Китаем. Запрет распространяется на полеты, осуществляемые российскими авиакомпаниями. Китайские перевозчики смогут продолжить работу, отметили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00:00 14 февраля введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении. Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился», – говорится в сообщении.

Изначально ограничения для российских авиакомпаний начали действовать 1 февраля. За две недели они выполнили 105 рейсов между странами, китайские – 27.

Среди тех, кто у кого были куплены билеты на рейсы из Китая, 1404 человека переоформили билеты на альтернативные направления, либо переоформили билеты на регулярные рейсы «Аэрофлота», либо сдали билеты. «162 пассажира «Сибири» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств», – говорится в сообщении Росавиации.

Таким образом, пересадки на альтернативные рейсы или возврата денег ожидают 228 россиян.

Полеты из Москвы и в обратном направлении продолжают выполнять китайские авиакомпании China Eastern Airlines и Air China.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.20

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