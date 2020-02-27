Коронавирус заставил Ростуризм закрыть продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею

Ростуризм выпустил новую рекомендацию туристам и туроператорам по Италии, Южной Корее и Ирану, где зарегистрированы крупные вспышки нового типа коронавируса Covid-19. Ведомство, ссылаясь на данные Роспотребнадзора об участившихся случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в указанных странах и наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов, рекомендовал отечественным туроператорам приостановить продажу туров в эти три страны «до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах». Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Ведомство просит россиян, находящихся в Италии, Иране и Корее, не покидать территорию гостиницы или иного места размещения, кроме как для трансфера в аэропорт. Туристов также призывают соблюдать меры предосторожности и делать все необходимое для личной безопасности.

В Ростуризме при этом напомнили туроператам и турагентам, что россияне, уже купившие путевки в эти страны, могут требовать возврата денежных средств при аннуляции тура.

«В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации)», – отмечается в сообщении.

При расторжении договора до начала поездки гражданину должны вернуть полную стоимость тура, а после начала путешествия – часть денег за не оказанные услуги.

Самостоятельные туристы, планировавшие путешествия в Италию, Иран или Корею, вправе обращаться по месту приобретения туристических услуг (авиа- и ж/дбилеты, размещение, экскурсии) «для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством РФ и законодательством РФ о защите прав потребителей», указали в Ростуризме.

Между тем, как сообщила РИА «Новый День» клиентка «Аэрофлота», ранее купившая авиабилеты в Италию и пожелавшая их сдать из-за угрозы коронавируса, перевозчик оформляет возврат билетов по правилам тарифа.

Накануне Роспотребназдор и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею.

По данным Ростуризма, в Италии сейчас находятся около 7 тыс. организованных туристов из России. В Южной Корее, по информации на 26 февраля, находилось 1-1,2 тыс. российских организованных туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает ТАСС.

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 474 человек, 12 человек скончались, сообщает газета La Repubblica. Большинство инфицированных находятся в области Ломбардия.

В Южной Корее зарегистрирован 1261 случай заболевания коронавирусом, число смертей выросло до 12. В Иране зафиксирован 141 заболевший, 22 человека умерли.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрировано 81245 случаев заражения новым коронавирусом, 2769 заболевших скончались.

Ранее ВОЗ признала эпидемию Covid-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба и призвала готовиться к худшему – возможному наступлению пандемии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.02.20

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