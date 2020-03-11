Таиланд ужесточил выдачу туристических виз

Таиланд ужесточил правила въезда для граждан 18 государств. В Министерстве туризма королевства уточнили, что российские туристы по-прежнему смогут посещать тайские курорты без виз.

В список стран, на которые будет действовать новые ограничения кроме России, вошли Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новуя Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату. Меры приняты в целях сдерживания распространения коронавируса.

С 1999 по 2007 год существовало распоряжение МВД Таиланда об оформлении для граждан ряда иностранных государств, в том числе и России, виз по прибытии. «Некоторые страны СНГ, например, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, граждане которых все это время оформляли визы по прибытии, отмененные из-за опасности коронавируса, теперь должны обращаться за визой в посольство или консульство Таиланда в своей стране», – рассказал «Интерфаксу» глава службы маркетинга московского офиса туристической администрации Таиланда Константин Кинель.

С 2007 года отношения между РФ и Таиландом регламентированы двухсторонним соглашением, согласно которому обе стороны отказались от оформления виз для граждан, прибывающих в страну с целью туризма на срок до 30 дней.

По последним данным, коронавирусом COVID-19 в Таиланде заражены 59 человек, один из инфицированных скончался.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 11.03.20

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