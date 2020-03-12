Иностранцы отказались от поездок в Россию на 500 млн рублей

Стоимость аннулированных забронированных туров в Россию с марта по май 2020 года превысила 500 млн рублей, подсчитали аналитики службы Ассоциации туроператоров России (АТОР). Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года. Причина тому – распространение по миру коронавирусной инфекции нового типа.

По оценкам АТОР, потери российской туротрасли из-за срыва летнего сезона, вероятно, станут сильнейшим ударом по турбизнесу за последние 20 лет. По оценкам туроператоров, на сегодняшний день въездной туризм нуждается в господдержке, как никогда.

На сегодняшний день продажи туров практически сошли на нет. Причины тому – распространение коронавируса в Европе и Азии, а также принимаемые в России меры по недопущению его распространения. Главным образом от визитов в Россию отказываются азиаты. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, есть отмены из Вьетнама, Индонезии, Японии. На втором месте по отменам туров оказались страны Ближнего Востока, за ними следует ЕС.

Ассоциация добавляет, что пока туроператоры говорят об упущенном доходе туротрасли, о реальных потерях можно будет говорить уже в мае-июне. Как писал «Новый День», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса Covid-19 пандемией. В мире коронавирусом заразились более 126 тыс. человек более чем в 100 странах, более 4,6 тыс. человек скончались.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.20

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