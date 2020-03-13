Власти Чехии закрывают границу из-за коронавируса

Правительство Чехии закрывает границы с полуночи понедельника, 16 марта. Запрет на въезд в страну будет действовать для всех иностранцев за исключением тех, кто постоянно или временно проживает в Чехии. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, также правительство решило наложить запрет на выезд из страны для всех граждан, а также иностранцев с постоянным и временным проживанием. «Это очень жесткая мера, но она может внести важный вклад в предотвращение распространения коронавируса», – отметил в свою очередь министр внутренних дел Ян Хамачек.

Исключения на поездки предполагается сделать для водителей грузовиков, автобусов, для машинистов поездов и спасателей. Полный перечень опубликован на официальном сайте МВД страны. Правительство также ввело обязательный карантин для всех, кто вернулся из эпидемиологически неблагополучных стран, в частности Италии.

Кроме того, в Чехии вводится запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 30 человек. Спортивные, развлекательные и другие заведения закрыты, рестораны должны прекращать работу не позднее 20:00, движение через границы ограничено. Магазины по-прежнему открыты, работают детские сады, общественный транспорт.

Ранее о временной приостановке полетов в Чехию и Словакию сообщила авиакомпания «Победа». РЖД по просьбе АО «Чешские железные дороги» отменили поезда в Прагу. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

На сегодняшний день в Чехии официально подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом нового типа Covid-19.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 13.03.20

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