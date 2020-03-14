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Суббота, 14 марта 2020, 16:14 мск

Новости Туризм

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Россия решила прекратить авиасообщение с Европой: для столиц сделано исключение

В связи с угрозой распространения коронавируса с 16 марта будет ограничено авиасообщение России со всеми странами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией. Как сообщила сегодня Росавиация, исключением станут рейсы из Москвы в столицы этих стран и обратно. В ряде государств прибывших из-за рубежа иностранцев ждет двухнедельный карантин, а часть стран вообще запретила въезд туристов на свои территории.

Ростуризм на своем сайте перечислил страны, посещение которых нежелательно в связи с режимом угрозы безопасности – это Китай, Италия, Корея, Исламская Республика Иран.

С 13 марта оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в РФ, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, временно ограничил воздушное сообщение с Германией – теперь лайнеры летают только в Берлин, Франкфурт и Мюнхен. Кроме того, ограничения введены в отношении Испании (авиасообщение осталось только с Мадридом и Барселоной), и Франции (закрыты все пункты кроме Парижа).

Ряд стран принял решения об ограничительных мерах для иностранцев. Так, в Израиле туристов ждет обязательный двухнедельный карантин, Индия с 13 марта аннулировала все въездные туристические визы, Словацкая Республика с этого же дня ввела запрет на въезд в страну, такие же меры приняты США в отношении приезжих из стран ЕС, Китая и Ирана, Непал приостановил выдачу виз по прибытии с 14 марта, Кипр запретил въезд на свою территорию с 15 марта, а Чехия – с 16-го.

В Москве приезжим из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу предписано две недели сидеть дома, обеспечив самоизоляцию. Ростуризма запустил «горячую линию» по вопросам, связанным с ситуацией с распространением COVID-19: 8-499-678-12-03 (круглосуточно), 8-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00).

Ростуризм напомнил, что россияне могут вернуть деньги за купленные пакетные туры – полностью за путевки в страны, где действует режим угрозы безопасности туристов, и за вычетом стоимости услуг оператора во все остальные.

Обладателям авиабилетов на отмененные рейсы в Германию и Испанию, или из этих стран с 20 марта по 15 апреля, автоматически оформлен возврат средств, подчеркнули в Ростуризме.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.03.20

В больницах Италии кризис из-за коронавируса – приходится выбирать, кого лечить. / Украина полностью закрывает международное авиасообщение. / Испания переходит на чрезвычайное положение из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

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