Российские туристы в Европе оказались в ловушке без возможности вернуться домой

Оказавшиеся в странах Европы российские туристы не могут вернуться на Родину из-за нехватки авиарейсов. Наиболее сложная ситуация сложился у россиян, отдыхавших и работавших в Чехии, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Российские туристы в Европе предоставлены сами себе и просят вывезти их домой, но сделать это непросто – на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз. Особенно тяжелая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех – 13 марта», – приводит слова Тюриной «Интерфакс».

«Аэрофлот» ранее объявил, что с 19 марта прекращает осуществлять рейсы в Прагу, однако до этого момента вывезти россиян из Чехии не получится. Авиаперевозчик намерен организовать чартеры, чтобы вернуть сограждан домой. «Но как это будет происходить и что делать туристам, непонятно», – посетовала эксперт.

По ее словам, «Аэрофлот» рекомендовал всем своим пассажирам в Чехии лично обратиться в представительство авиакомпании в Праге, чтобы зарегистрироваться на предстоящий рейс. Между тем, перемещение людей между населенными пунктами Чехии запрещено, потому непонятно, как отдыхавшие, например, в Карловых Варах россияне смогут посетить представительство «Аэрофлота» в Праге.

Рейсы в Европу отменили и лоукостеры «Победа» и Wizz Air. Тюрина отметила, что туроператоры обратились в Ростуризм, направив списки россиян, которые не могут вылететь домой. Ситуация осложняется тем, что у многих заканчиваются визы, в связи с чем Тюрина посоветовала обращаться в консульство РФ. Она добавила, что в связи с экстренным характером в ситуацию должна вмешаться ассоциация «Турпомощь».

По мнению Тюриной, к решению проблем российских туристов в Европе должен активно подключиться МИД РФ, так как у ведомства есть полномочия и опыт решения задач на межгосударственном уровне.

Москва, Иван Гридин

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