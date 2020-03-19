Из-за коронавируса прекратил работу туроператор «Индиго-Тур»

Российский туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении работы из-за коронавируса и скачка курса валют. Об этом сообщается на сайте туроператора.

На туристическом рынке «Индиго-Тур» работал с 2003 года и предлагал туры в большинство азиатских стран – Индию, Мальдивы, Шри-Ланку, Непал, Бутан, Индонезию, Камбоджу, Вьетнам, Малайзию и ряд других государств.

В туркомпании пояснили, что с января 2020 года в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса и резким ростом курса валют «путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства некоторых стран вводят запреты на въезд для иностранных туристов». В итоге многие клиенты туроператора потребовали скорейшего возврата денег за аннулированные туры. В связи с этим туроператор решил прекратить свою деятельность, поскольку не имеет возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех своих турпродуктов, объяснили в «Индиго-Тур».

«Мы делаем это для того, чтобы дать возможность всем нашим туристам обратиться за выплатами в ассоциацию «Турпомощь» и к страховой компании «Гелиос», предоставившей нам фингарантии по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта», – говорится в заявлении.

Размер страхового покрытия по договору превышает общую сумму требований туристов, что позволяет рассчитывать на 100%-ный возврат всем клиентам, подчеркнули в туркомпании, заметив, что окончательное решение по всем выплатам принимает страховая компания.

«Индиго-Тур» стал первым российским туроператором, объявившим о прекращении работы из-за коронавируса и падения рубля.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 19.03.20

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