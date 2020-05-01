Кабмин выделил еще 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 500 млн рублей на поддержку россиян, оказавшихся за рубежом без возможности вернуться домой из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Выделить МИД России из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств», – указано в документе.

Эти деньги предназначены для оплаты мест временного проживания, питания и неотложные нужды. Также граждане РФ смогут за счет этих средств продлить визы и других документов, на основании которых они находятся за рубежом.

Сбор заявок на матпомощь ведет МИД РФ. Ведомству также поручено проконтролировать целевое использование бюджетных средств. Днем ранее Михаил Мишустин заверил, что российские власти продолжают принимать меры по вывозу россиян из-за границы с соблюдением всех необходимых санитарных ограничений.

В начале апреля кабмин уже выделял 500 млн рублей на помощь россиянам, застрявшим за рубежом.

Напомним, вчера, 30 апреля, стало известно, что Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией нового типа, о чем он сообщил президенту России Владимиру Путину. В итоге исполняющим обязанности премьера на время болезни Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как писал «Новый День», за последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло на 7 933 человека. В итоге на сегодняшний день в России насчитывается 114 тыс. 431 человек с диагнозом «Covid-19» во всех регионах страны. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на данный момент выздоровело 13 тыс. 220 человек, 1 169 пациентов скончались от вируса и вызванных им осложнений.

В мире же насчитывается почти 3 млн 270 тыс. подтвержденных случаев заражения Covid-19. Более 233 тыс. пациентов скончалось от вируса и вызванных им осложнений. Вылечиться удалось более, чем 1 млн человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.04.20

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