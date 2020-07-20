Две трети россиян не собираются уходить в отпуск

Большинство россиян – 23% – намерены в текущем году провести отпуск на российских морских курортах. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и IT-компании «Платформа ОФД», передает РБК.

Немногим меньше – 21% – россиян заявили, что планируют в отпуске отправиться в путешествие по городам внутри страны. Каждый пятый рассказал, что проведет отпуск дома. За рубеж рассчитывают съездить 17% респондентов. 13% участников опроса рассказали, что проведут отпуск на даче, а 6% заявили, что готовы пойти на природу с палатками. Стоит отметить, что отказаться от отпуска намерены 68% россиян.

59% участников опроса посетовали, что расходы на отпуск теперь выросли. Эксперты указали, что при обращении в прокат автомобилей россияне стали больше интересоваться машинами с большим багажником и высоким клиренсом, что может свидетельствовать о росте интереса к внутреннему автотуризму.

Почти половина участников опроса (45%) граждан в 2020 году рассчитали, что не станут тратить более 30 тыс. рублей на отпуск на человека. Сэкономить россияне хотят на более дешевых билетах и проживании в месте отдыха.

Опрос «Яндекса» показал, что 55% участников опроса предпочтут пляжный отдых, а почти треть опрошенных собралась в отпуск на природу, 14% выбрали для себя культурно-историческую программу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.20

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