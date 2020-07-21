Россия не вошла в список стран, туристов которых готов принять Кипр

Кипрские власти разрешат въезд для граждан других стран на курорты острова с 23 июля. Минздрав Кипра опубликовал список, в который вошли 50 государств, разделенных на три категории.

В первую группу входят страны, жители которых могут свободно приезжать на остров без каких-либо дополнительных справок. Однако тест на коронавирус у них могут взять в аэропорту по прилету. В эту категорию попали Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Эстония и Япония, передает ТАСС.

Граждане стан из второй группы должны иметь при себе отрицательные результаты анализа на коронавирусную инфекцию, взятого не позднее чем за 72 часа до вылета. В эту категорию вошли Австралия, Алжир, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Грузия, Испания, Италия, Китай, Марокко, Монако, Нидерланды, Руанда, Сан-Марино, Таиланд, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия и Чехия

В третью категорию вошли государства, граждане которых должны не только предоставить справку, но и провести по приезду 14 дней в режиме самоизоляции. К этой группе относятся Великобритания, Люксембург, Португалия, Румыния, Сербия, Черногория и Швеция.

Туристов из всех остальных стран на Кипр пока не допускают.

Никосия, Зоя Осколкова

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