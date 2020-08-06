В Сочи усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Сочи будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима на фоне распространения коронавирусной инфекции. ОБ этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, необходимо усилить контроль за соблюдением всех требований режима повышенной готовности. «Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта. В первую очередь в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте», – цитирует градоначальника «Интерфакс».

Предполагается, что контроль за соблюдением масочного режима также будет усилен на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту и пункте пропуска Псоу.

«Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тысяч туристов и свыше 500 тысяч местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших», – отметил мэр, подчеркнув, что задача властей не допустить взрывного роста заболеваемости, избежать усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима.

Сочи, Светлана Антонова

Сочи. Другие новости 06.08.20

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