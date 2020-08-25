ООН заявила о крахе туротрасли на фоне Covid-19

По оценкам руководителя Организации объединенных наций (ООН), пандемия коронавирусной инфекции нового типа нанесла серьезный урон индустрии туризма. В ООН полагают, что почти 120 млн человек, задействованных в индустрии туризма, могут оказаться безработными. Об этом заявил глава международной организации Антониу Гутерриш.

Он отметил, что в туриндустрии работают 10% населения планеты. В итоге, на фоне ограничительных мер, они остаются без дохода, что ведет к катастрофе. По оценкам главы международной организации, пандемия разоряет отрасль, обрекая всех сотрудников и их семьи на нищету.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.08.20

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