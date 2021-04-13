Израиль в мае начнет пускать привитых и переболевших туристов

Израиль с 23 мая разрешит въезд для туристов, имеющих антитела после ковида или прошедших вакцинацию. Договоренность об этом была достигнута между минздравом и минтуризма государства. Об этом сообщил в среду департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

По данным ведомства, на первом этапе в Израиль будут пускать небольшие группы туристов в соответствии с установленной квотой. «После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников», – говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

При этом все туристы должны будут пройти ПЦР-тестирование перед посадкой на рейс, а по прибытии в аэропорт Бен-Гурион сдать повторный тест, а также сделать серологический тест для подтверждения наличия антител.

Отмечается, что Израиль планирует провести переговоры с другими странами о признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в исследовании на антитела по прилету.

Напомним, Израиль с 16 марта восстановил международное воздушное сообщение по всем направлениям, прерванное в конце января из-за роста заболеваемости Covid-19. При этом действует квота на количество прибывающих рейсов – аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более 3 тыс. человек в день, сообщала пресс-служба израильского МИДа.

Тель-Авив, Наталья Петрова

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