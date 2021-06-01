Монголия открывает свои границы для вакцинированных «Спутником V»

Власти Монголии одобрили въезд для людей, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила министр иностранных дел страны Батмунхийн Батцэцэг.

«С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против Covid-19 посетить нашу страну», – сказала глава монгольского МИД на пресс-конференции в Москве.

Батцэцэг подчеркнула, что меры по иммунизации населения имеют высокую значимость для дальнейшего взаимодействия двух стран в обычном режиме. «Хотела бы также отметить, что поставка Россией 60 тысяч доз вакцины «Спутник V» оказала поддержку в проведении вакцинации наших граждан», – добавила министр.

За все время пандемии в Монголии выявили более 59 тысяч случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 283 человека.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

Улан-Батор. Другие новости 01.06.21

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