Туристов на Кипре обязали оформить ковид-паспорта

Кипр ввел ковид-паспорта для прилетающих на отдых туристов. Тем, кто не оформит документ, грозит крупный штраф.

Новые правила были опубликованы на государственном сайте Республики Кипр. Для посещения общественных мест жители острова должны оформить SafePass, а приезжие – CyprusFlightPass. Мера касается всех людей старше 12 лет и будет действовать до 31 июля 2021 года.

Чтобы оформить CyprusFlightPass, нужно зарегистрироваться на официальном сайте и заполнить анкету, где указываются личные данные иностранца, номер рейса, а также вносится информация о сертификате вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус.

Документ понадобится для посещения ресторанов, кафе, театров, клубов и кино, проживания в отелях, походов по магазинам и салонам красоты, а также для проезда на любом виде транспорта.

Тем, кто не оформит ковид-паспорт, грозит штраф в размере 300 евро.

Никосия, Зоя Осколкова

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