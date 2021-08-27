Таиланд разрешил въезд на курорты привитым «Спутником V» туристам

Власти Таиланда разрешили въезд на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Об этом сообщает генконсульство России на Пхукете в Facebook. Теперь вакцинированные россияне, как и туристы из других стран, смогут приезжать на курорты Таиланда в рамках программ «Пхукетская песочница» (Phuket Sandbox) и «Самуи плюс» (Samui Plus).

«Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда», – говорится в сообщении дипмиссии.

Как уточнил генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов, подавать документы на его получение можно уже с 27 августа, передает ТАСС.

По данным туроператоров, въезд туристам, привитым «Спутником V», разрешен с 1 сентября.

Таиланд открыл Пхукет для вакцинированных иностранцев с 1 июля. Въехать на остров могли только те, кто прошел вакцинацию одобренными ВОЗ препаратами – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

Отметим, что Россия официально не возобновила авиасообщение с Таиландом. Грузопассажирские рейсы по маршруту Москва – Бангкок выполнял «Аэрофлот», но из-за обострения обстановки в Афганистане перевозчик приостановил рейсы до 1 октября, сообщает АТОР. Сейчас добраться до Пхукета можно стыковочными рейсами.

Бангкок, Наталья Петрова

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