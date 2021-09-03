Россия отменяет двухнедельную изоляцию для въезжающих из Британии

Российские власти отменяют обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Документ прекращает действие постановления от 21.12.2020 № 43 «Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения Covid-19». Решение вступает в силу с 4 сентября.

Введение обязательной изоляции для приезжих из Великобритании и Северной Ирландии было принято в конце декабря 2020 года на фоне рисков распространения так называемого «британского» штамма корнавируса. Тогда же было приостановлено авиасообщение между странами.

В начале июня 2021 года в связи улучшением эпидемиологической обстановки Россия возобновила полеты в Великобританию.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.21

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