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Среда, 8 сентября 2021, 14:26 мск

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Власти Кубы изменили правила по коронавирусу для приезжих

Власти Кубы внесли изменения в порядок прохождения обязательного тестирования на коронавирус для всех иностранцев, приезжающих на остров. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Экспресс-тестирование на коронавирус теперь делается не в аэропорту, а непосредственно по прибытии туристов в отель. Это будет быстрый тест на антиген: его результат будет готов через 15 минут.

В том случаев, если экспресс-тест окажется положительным, тогда туриста обяжут сделать полноценный анализ методом ПЦР. Если наличие заболевания подтвердится, иностранца изолируют для наблюдения и лечения.

Вместе с тем, для въезда на Кубу по-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия.

Кроме того, власти намерены отменить тестирование на коронавирус для туристов с 15 ноября. Также Гавана собирается начать принимать зарубежные сертификаты о вакцинации.

Гавана, Зоя Осколкова

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Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Коронавирус из Китая,